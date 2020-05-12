محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع عدد المصابين إلى 6380 سجّلت المغرب 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 6380، فيما استقر عدد الوفيات عند 188 حالة، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2930، بعد تعافي 119 شخصًا، فيما اُستبعِدت 64299 حالة بعد الكشف المخبري. فيروس كورونا الجديد

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 03:10 PM Advertisements ليرتفع عدد المصابين إلى 6380 المغرب: 99 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات المغرب: 99 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات سجّلت المغرب 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 6380، فيما استقر عدد الوفيات عند 188 حالة، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2930، بعد تعافي 119 شخصًا، فيما اُستبعِدت 64299 حالة بعد الكشف المخبري. الكلمات المفتاحية

، المغرب: 99 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365