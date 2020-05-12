محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 228 شخصاً سجّلت النرويج اليوم 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8135 إصابة. وأشار إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة خلال ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 228 حالة. فيروس كورونا الجديد 12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 03:06 PM Advertisements ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى 228 شخصاً النرويج: تسجيل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا" النرويج: تسجيل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا" سجّلت النرويج اليوم 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8135 إصابة. وأشار إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة خلال ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 228 حالة. الكلمات المفتاحية ، النرويج: تسجيل 29 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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