الجامعة الإسلامية تحقق مع أستاذ وضع سؤالًا مسيئًا للمرأة العربية باختبار اللغة الإنجليزية

شرعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في إجراء تحقيق مع أحد أعضاء هيئة التدريس، على خلفية سؤال مسيء، وضعه في اختبار اللغة الإنجليزية المخصص للسنة التحضيرية للفصل الدراسي الحالي.

وأعلنت الجامعة، أن مديرها المكلف الدكتور «عبدالله بن محمد العتيبي»، وجه بمتابعة ما تم تداوله حول السؤال المسيء الوارد في الاختبار الإلكترون، الذي تتضمن الخيارات المطروحة للإجابة عنه إساءة للمرأة العربية، والتحقيق في ملابسات الأمر.

وأكدت- في بيانها- أنها لن تسمح ولن تتهاون مع أي إساءة أو مخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نتائج التحقيق.