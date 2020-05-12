بالفيديو.. «عبارة كتبها على سيارته» تنقذ مفقود السليل من الموت بالصحراء

تسببت عبارة «ماشي مع الرجم جنوب» التي كتبها المواطن فهد الدوسري، على مقدمة سيارته، في إنقاذ حياته ونجاته من موت محقق في الصحراء.

وروى المتحدث باسم جمعية عون للبحث والإنقاذ، معاذ الخنيني، قصة العثور على الدوسري الذي فقد في السليل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، قائلًا إن الدوسري فقد منذ 13 رمضان، عقب خروجه في نزهة برية.

وأضاف، أنه عقب بلاغ الشرطة قام الفريق بالبحث عنه في منطقة شاسعة وكانت الأجواء بها غبار وتراب وهو ما أخر العثور على المفقود.

وتابع، أنه تم العثور على سيارة الدوسري وهو ليس موجودًا بها، لكنه كتب على مقدمة سيارته جملة «ماشي مع الرجم جنوب» كما أنه أوقف سيارته في مكان بارز حتى يتم رؤيتها بسهولة.

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وأشار إلى أن تصرفات فهد كانت سليمة مائة في المائة، حيث وضع علامات بعد تركه للسيارة حتى يعرف العودة إلى مكانها إذا رغب في ذلك أو معرفة الباحثين عنه لطريق سيره.

وأوضح أنه تم العثور عليه وهو في حالة صحية حرجة وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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