شرطة الرياض تضبط 35 متسولًا من جنسيات مختلفة

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 35 متسولًا من جنسيات مختلفة في أحياء متفرقة من العاصمة.

ونقل حساب الأمن العام عبر توتير عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، قوله إنه تم ضبط 35 متسولًا من جنسيات متعددة، وذلك في أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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وأشار العقيد التويجري إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة ظاهرة التسول.

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