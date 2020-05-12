الحصيني: بدء أيام «نوء الثريا».. وحالة ممطرة الخميس المقبل

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن- اليوم الثلاثاء- هو أول أيام «نوء الثريا» ومدتها 39 يومًا، ونجومها «الشرطين – البطين – الثريا»، وكل نجم منها 13 يومًا.

وقال الحصيني- عبر حسابه بتويتر- إن أول نجم «الشرطين» اليوم الثلاثاء (19 رمضان 1441)، وعدد أيامه 13 يومًا، مضيفًا أن «الشرطين» يسميان «ثريا الصيف» وهما أول النجوم الشامية، وأن العامة يقولون «إذا طلع الشرطان اعتدل الزمان، وحضرت الأوطان، وتهادى الجيران».

وأشار الحصيني، إلى أن «نوء الثريا» يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع، وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح، ويعتبر من موسم الأمطار في المملكة، والأجواء فيه حارة في وسط النهار.

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وتابع الحصيني قائلًا، إنه يوافق دخوله حالة ممطرة بدءًا من يوم الخميس المقبل، على أجزاء من غرب وشمال وجنوب المملكة تمتد إلى غرب الوسطى.

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