أمير المدينة المنورة يدشن مبادرة «أخيار» عبر تقنية الاتصال المرئي

دشَّن الأمير «فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز» أمير منطقة المدينة المنورة، مبادرة «أخيار»، عبر تقنية الاتصال المرئي، التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وأكَّد أمير منطقة المدينة المنورة، خلال التدشين، أهمية استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب والطالبات فيما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة، من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز قيم الوسطية والاعتدال الفكري والسلوكي لديهم، واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وأشاد بالجهود التطوعية، التي يبذلها شباب وفتيات المدينة المنورة؛ منذ بدء جائحة فيروس كورونا ومشاركتهم مع جميع الجهات الخدمية والخيرية، من خلال مبادرة «خير المدينة».

وتستهدف مبادرة «أخيار» طلاب وطالبات التعليم العام في المراحل الدراسية الثلاثة، عن طريق الاتصال المرئي بحزمة من الفعاليات والمسابقات المتنوعة.

من جانبه، أوضح مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم، أن مبادرة «أخيار» ترتكز على مبادرة (خير المدينة)، ومبادرة وزارة التعليم في استمرار التعليم عن بعد، ومسابقة الوزارة للقرآن الكريم.

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وبيَّن أنها تنفذ على ثلاثة مسارات، الأول حفظ القرآن الكريم وتلاوته ومعاني الكلمات لسور مختارة، والمسار الثاني فضائل سور القرآن الكريم وآياته، وبعض فضائل المدينة المنورة، بالإضافة لمسابقات فنية في المسار الثالث تعني بإبراز تاريخ المدينة وجهود الدولة في خدمتها.

وأعرب مدير التعليم عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته هذه المبادرة، التي تعنى باستثمار الوقت للطلاب والطالبات بما يعود عليهم بالنفع.

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