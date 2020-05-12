شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات متنوعة للطلاب.. أمير المدينة المنورة يدشن مبادرة «أخيار» والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب والطالبات فيما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة، من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز قيم الوسطية والاعتدال الفكري والسلوكي لديهم، واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

جاء ذلك خلال تدشين سموه مبادرة "أخيار" عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وأشاد سموه بالجهود التطوعية التي يبذلها شباب وفتيات المدينة المنورة منذ بدء جائحة فيروس كورونا ومشاركتهم مع جميع الجهات الخدمية والخيرية من خلال مبادرة "خير المدينة".

وتستهدف مبادرة "أخيار" طلاب وطالبات التعليم العام في المراحل الدراسية الثلاثة ، عن طريق الاتصال المرئي بحزمة من الفعاليات والمسابقات المتنوعة.

من جانبه أوضح مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم أن مبادرة "أخيار" ترتكز على مبادرة (خير المدينة)، ومبادرة وزارة التعليم في استمرار التعليم عن بعد، ومسابقة الوزارة للقران الكريم، مبيناً أنها تنفذ على ثلاث مسارات الأول حفظ القرآن الكريم وتلاوته ومعاني الكلمات لسور مختارة، والمسار الثاني فضائل سور القرآن الكريم وآياته، وبعض فضائل المدينة المنورة، بالإضافة إلى مسابقات فنية في المسار الثالث تعنى بإبراز تاريخ المدينة المنورة وجهود الدولة في خدمتها.