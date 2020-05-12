محمد بن مسعود - الدمام - جبر: سجّلنا 11762 رحلة لصهاريج توزيع المياه على المنطقة و185 عملية ميدانية ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.2 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات المنطقة ومراكزها. وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر؛ أن الإدارة أجرت في الفترة نفسها 1785 اختباراً لجودة المياه، وتسجيل 11762 رحلة لصهاريج توزيع المياه على منطقة جازان، و185 عملية ميدانية، إلى جانب تنفيذ عديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير لها، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.جازان جازان.. ضخ أكثر من 2.2 مليون متر مكعب مياه و1785 اختبار جودة في أسبوع وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-12 ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.2 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات المنطقة ومراكزها. وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر؛ أن الإدارة أجرت في الفترة نفسها 1785 اختباراً لجودة المياه، وتسجيل 11762 رحلة لصهاريج توزيع المياه على منطقة جازان، و185 عملية ميدانية، إلى جانب تنفيذ عديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير لها، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع. Advertisements 12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 12:58 PM جبر: سجّلنا 11762 رحلة لصهاريج توزيع المياه على المنطقة و185 عملية ميدانية جبر: سجّلنا 11762 رحلة لصهاريج توزيع المياه على المنطقة و185 عملية ميدانية ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.2 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات المنطقة ومراكزها. وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر؛ أن الإدارة أجرت في الفترة نفسها 1785 اختباراً لجودة المياه، وتسجيل 11762 رحلة لصهاريج توزيع المياه على منطقة جازان، و185 عملية ميدانية، إلى جانب تنفيذ عديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير لها، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع. ، جازان.. ضخ أكثر من 2.2 مليون متر مكعب مياه و1785 اختبار جودة في أسبوع ،

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