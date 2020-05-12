، "العلوم والتقنية" تطوّر نموذجاً لمحاكاة انتشار "كوفيد -19".. تدابير الرياض قللت الإصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لمحاكاة ديناميكية حركة الأفراد بالمدن

طوّرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، نموذجاً لمحاكاة انتشار مرض "كوفيد-19"، يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لمحاكاة ديناميكية حركة الأفراد داخل المدن، جرى تطويره من قِبل خبراء سعوديين في مجالات مختلفة، ومنها النمذجة الرياضية وعلوم الأوبئة.

وأثبت النموذج -بشكل علمي- أن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة الرياض حدّت بشكل كبير من عدد الإصابات والوفيات داخل العاصمة، حيث يشكل الاختلاط الاجتماعي أحد أكبر مصادر هذه الإصابات.

ويتيح النموذج القدرة على اختبار الاحترازات والإجراءات التي يمكن تطبيقها مستقبلاً عن طريق محاكاة انتشار المرض، وتوقع الآثار الناتجة من تلك الإجراءات في مواجهة هذه الجائحة في المستقبل، وتعمل المدينة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير هذا النموذج وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع مدن المملكة.مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية