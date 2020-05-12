، أمطار توافق دخوله.. "الحصيني": اليوم أول نوء الثريا.. 3 نجوم و39 يوماً ،

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قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الثلاثاء أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يوماً ونجومها "الشرطان-البطين-الثريا".
وتابع عبر "تويتر": "كل نجم منها ١٣ يوماً، أولها الشرطان بدايته ١٤٤١/٩/١٩هـ، أيامه ١٣ يوماً ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية، ويقول العامة: إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان، وحضرت الأوطان، وتهادى الجيران".
وأضاف: "يعد سادس منزلة من منازل فصل الربيع وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، ويعد من مواسم الأمطار في المملكة، الأجواء فيه حارة في وسط النهار".
وتابع: "يوافق دخوله حالة ممطرة من الخميس١٤٤١/٩/٢١هـ، بإذن الله، على أجزاءٍ من غرب وشمال وجنوب المملكة تمتد إلى غرب الوسطى، والله أعلم".حالة الطقس الأرصاد
أمطار توافق دخوله.. "الحصيني": اليوم أول نوء الثريا.. 3 نجوم و39 يوماًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-12
قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الثلاثاء أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يوماً ونجومها "الشرطان-البطين-الثريا".
وتابع عبر "تويتر": "كل نجم منها ١٣ يوماً، أولها الشرطان بدايته ١٤٤١/٩/١٩هـ، أيامه ١٣ يوماً ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية، ويقول العامة: إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان، وحضرت الأوطان، وتهادى الجيران".
وأضاف: "يعد سادس منزلة من منازل فصل الربيع وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، ويعد من مواسم الأمطار في المملكة، الأجواء فيه حارة في وسط النهار".
وتابع: "يوافق دخوله حالة ممطرة من الخميس١٤٤١/٩/٢١هـ، بإذن الله، على أجزاءٍ من غرب وشمال وجنوب المملكة تمتد إلى غرب الوسطى، والله أعلم".
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
12:30 PM
نقل عن العامة قولهم: "إذا طلع الشرطان حضرت الأوطان وتهادى الجيران"
قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الثلاثاء أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يوماً ونجومها "الشرطان-البطين-الثريا".
وتابع عبر "تويتر": "كل نجم منها ١٣ يوماً، أولها الشرطان بدايته ١٤٤١/٩/١٩هـ، أيامه ١٣ يوماً ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية، ويقول العامة: إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان، وحضرت الأوطان، وتهادى الجيران".
وأضاف: "يعد سادس منزلة من منازل فصل الربيع وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، ويعد من مواسم الأمطار في المملكة، الأجواء فيه حارة في وسط النهار".
وتابع: "يوافق دخوله حالة ممطرة من الخميس١٤٤١/٩/٢١هـ، بإذن الله، على أجزاءٍ من غرب وشمال وجنوب المملكة تمتد إلى غرب الوسطى، والله أعلم".
، أمطار توافق دخوله.. "الحصيني": اليوم أول نوء الثريا.. 3 نجوم و39 يوماً ،
المصدر : الخليج 365
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