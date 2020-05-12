شكرا لمتابعة خبر عن وفاة سعودييًن في اندونيسيا إثر إصابتهما بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جاكرتا (صدى):أعلن سفير المملكة في إندونيسيا عصام عابد الثقفي وفاة مواطنين سعوديين من العالقين هناك متأثرين بفيروس كورونا .
وأكد "الثقفي " أنه تم التعامل معهما ودفنهما في إندونيسيا بعد التنسيق مع ذويهم بالمملكة ، كما تم تعافي عدد من المصابين السعوديين الذين خضعوا للحجر الصحي بمستشفيات أندونيسيا وعادوا إلى المملكة ، وفقاً لصحيفة محلية .
وأكد "الثقفي " أن الإجراءات تسير بأسرع وتيرة لإجلاء المواطنين هناك وعددهم 1000 سعودي بالإضافة لمئات المقيمين السعوديين من العاملين بالسفارة ومكاتبها وأسرهم ، مشيراً إلى أنه تم تسكينهم بفنادق وتأمين الوجبات لهم إنفاذاً للتوجيهات الملكية حتى تتم عملية الإجلاء.
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