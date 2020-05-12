شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» : اليوم أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يومًا.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الثلاثاء أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يوما ونجومها الشرطين – البطين - الثريا، كل نجم منها ١٣يوماً.. أولهم الشرطين بدايته ١٤٤١/٩/١٩هـ ايامه "١٣" يوما ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية " .

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وأضاف " الحصيني " : " يقول العامة إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان، وحضرت الأوطان، وتهادى الجيران "؛ فيما قال ‏أنه: " يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع، وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم.. كما يعتبر من موسم الأمطار في المملكة " .

وتابع باحث الطقس:" الأجواء فيه حارة في وسط النهار، ويوافق دخولة حالة ممطرة من الخميس١٤٤١/٩/٢١هـ بإذن الله على أجزاء من غرب وشمال وجنوب المملكة تمتد إلى غرب الوسطى " .