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شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» : اليوم أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يومًا.
وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الثلاثاء أول أيام نوء الثريا ومدتها 39 يوما ونجومها الشرطين – البطين - الثريا، كل نجم منها ١٣يوماً.. أولهم الشرطين بدايته ١٤٤١/٩/١٩هـ ايامه "١٣" يوما ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية " .
وأضاف " الحصيني " : " يقول العامة إذا طلع الشرطان، اعتدل الزمان، وحضرت الأوطان، وتهادى الجيران "؛ فيما قال أنه: " يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع، وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم.. كما يعتبر من موسم الأمطار في المملكة " .
وتابع باحث الطقس:" الأجواء فيه حارة في وسط النهار، ويوافق دخولة حالة ممطرة من الخميس١٤٤١/٩/٢١هـ بإذن الله على أجزاء من غرب وشمال وجنوب المملكة تمتد إلى غرب الوسطى " .
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