شكرا لمتابعة خبر عن «الداخلية» تنشر فيديو الكشف عن مروج مسكر تنكر في زي شركة أثناء منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الدوريات الأمنية بالرياض من ضبط وافد يروج للمسكر تنكر في زي إحدى الشركات أثناء منع التجول . تمكنت الدوريات الأمنية بالرياض من ضبط وافد يروج للمسكر تنكر في زي إحدى الشركات أثناء منع التجول . ووثق مقطع فيديو لحظة ضبط 15 قارورة مسكر بحوزة الوافد الذي كان يقود دراجة نارية وحاول الهرب مترجلاً . كما نجحت الدوريات الأمنية في ضبط مركبة بها مقيمين اخترقوا منع التجول دون تصريح ، وتم تحرير مخالف وإحالتهم لتطبيق الإجراءات النظامية .

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