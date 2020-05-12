︎ : .

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن قرصين فياجرا (100ملغ)، تُعد جرعة عالية للرجل السليم ولا ينصح بها.

وأوضح أن مضاعفاتها تتضمن ” صداع، إحمرار الوجه، احتقان الأنف، حموضة، صيام شهرين متتابعين ” .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد النمر: لا أنصح الرجل السليم بتناول قرصين فياجرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.