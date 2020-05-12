الجدعان: تأثير إيقاف بدل غلاء المعيشة محدود.. وأثر زيادة “القيمة المضافة” سيظهر العام القادم والذي بعده

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قال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان إن المملكة لم تخفض الإنفاق، وإنما أعادت تخصيصه وتنظيمه، ووجهته إلى دعم الصحة والاقتصاد والقطاع الخاص.

وأضاف – في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” – أنه روعي في الإجراءات المتخذة أن تكون الأقل ضرراً على القوة المالية للمملكة، مشيراً إلى أن الوزارة ناقشت عدة إجراءات وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.

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وعن إيقاف بدل غلاء المعيشة، أفاد الجدعان بأن الحكومة أوضحت عند الإعلان عنه أنه مؤقت، مؤكداً أن تأثير إيقافه محدود جداً.

وأكد وزير المالية أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستساعد الاقتصاد هذا العام؛ لكن أثرها سيظهر بصورة أكبر في العام القادم والذي بعده.

ولفت الوزير خلال المقابلة إلى أن المشاريع الكبيرة مستمرة رغم تمديد بعضها بسبب الأزمة، في حين ستؤجَّل مشاريع أخرى في بعض القطاعات.

