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وثق مقطع فيديو تُدوول على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يشهر ساطوراً وسط طريق سريع في إحدى مناطق المملكة. وأظهر المقطع الشخص وهو يقف أمام مركبة من نوع “إلنترا” وسط الطريق، ويُهدد بالساطور المارة ويتلفظ بعبارات غير مفهومة بطريقة غريبة.





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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شخص يوقف سيارة وسط طريق سريع ويشهر “ساطوراً” ويتلفظ بعبارات غير مفهومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.