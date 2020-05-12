مواطن بعسير يحبس ابنته في غرفة مغلقة خارج المنزل مدة 9 سنوات.. ويوضح السبب (فيديو)

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كشف مواطن يبلغ من العمر خمسة وسبعين عاماً ويُدعى عون الشهراني، تفاصيل حبسه لابنته مدة 9 سنوات متواصلة داخل غرفة مغلقة خارج المنزل، مبيناً أنها تعاني من مرض “انفصام نفسي”.

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وقال المواطن الشهراني عبر مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن مرض ابنته يدفعها للهروب من المنزل وتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر، مبيناً أنها عنيفة وأحرقت منزلين وقامت بشنق نفسها في غرفتها.

وأضاف الشهراني أن ابنته تعاني من المرض منذ كان عمرها 12 عاماً، وراجع أحد مستشفيات خميس مشيط دون جدوى، مشيراً إلى أنها تزوجت مرتين ورُزقت ببنتين وبعد أن تطورت حالتها للأسوأ طلقها زوجها.

وأشار إلى أن ابنتيها اللتين تدرسان بالمرحلة المتوسطة لم تقوما بزيارة والدتهما إلا في الأعياد، مطالباً بنقل ابنته التي ما زالت تعاني من المرض إلى إحدى دور الإيواء؛ نظراً لكبر سنه وعدم استطاعته على تحمّل مسؤوليتها.