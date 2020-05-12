“المسند”: عيد الفطر سيكون في هذا الموعد

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أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن شهر رمضان سيكمل 30 يوماً ويكون يوم الأحد الموافق 24/5/2020 هو عيد الفطر المبارك.
وأوضح المسند أن القمر سيغرب قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 10 دقائق في يوم 29 رمضان الموافق 22 من الشهر الحالي، مبيناً أن موعد اقتران الشمس والقمر سيكون عند الساعة 8:39 مساءً، ولن يكون للهلال في الأفق الغربي مكث.
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