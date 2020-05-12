“التجارة” تحجب 3 مواقع أجنبية خالفت نظام التجارة الإلكترونية بتضليل المستهلك

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حجبت وزارة التجارة 3 مواقع إلكترونية أجنبية؛ إثر ورود بلاغات من المستهلكين بعد عرضها منتجات بأسعار وخصومات وهمية وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن المواقع المخالفة لم تضع بيانات تواصل صحيحة تمكّن المشترين من التواصل مع المتاجر، وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك ومخالفة لأحكام الإعلان الإلكتروني.

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وحذّرت عموم المستهلكين من الشراء من المواقع والحسابات المجهولة في مواقع التواصل، داعية إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات التي لديها سجل تجاري أو المسجلة لديها شهادة خدمة “معروف”، أو المواقع المعروفة عالمياً، وذلك ضماناً لحفظ حقوق المشترين.

وأكدت متابعتها المستمرة الالتزام بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية، وعدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على أي متجر إلكتروني مخالف، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو الاتصال على 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة.

يُشار إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق أحكام نظام التجارة الإلكترونية الصادرة مؤخراً على المواقع المخالفة وفقاً لاختصاصها بمهام رصد وتتبع المواقع الإلكترونية المخالفة وحماية وحفظ حقوق المستهلكين من ممارسات الغش والتقليد.

كما تقوم بوقف وحجب المواقع المخالفة بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية بعد رصد المخالفة والإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

