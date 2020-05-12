︎ :
.
ألقت الدوريات الأمنية بالرياض القبض على وافد يروج للمسكر، بالإضافة إلى عدد من المقيمين خالفوا قرار منع التجول.
واشتبهت الدوريات الأمنية في مقيم كان يستقل دراجة نارية وحاول الهرب مترجلاً، قبل أن يتم الإيقاع به وضبط 15 قارورة مسكر كانت بحوزته، واتضح أنه مطلوب في عدة قضايا وكان متنكراً في زي إحدى الشركات وفي حالة غير طبيعية، وتمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كما نجحت الدوريات الأمنية في استيقاف مركبة كان يستقلها عدد من المقيمين خلال فترة منع التجول غير مصرّح لهم بالتجول، وجرى تحرير مخالفة ضدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة ضبط وافد يروج للمسكر وأشخاص خالفوا قرار “منع التجول” بشوارع الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.