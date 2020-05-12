شاهد.. لحظة ضبط وافد يروج للمسكر وأشخاص خالفوا قرار “منع التجول” بشوارع الرياض

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ألقت الدوريات الأمنية بالرياض القبض على وافد يروج للمسكر، بالإضافة إلى عدد من المقيمين خالفوا قرار منع التجول.

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واشتبهت الدوريات الأمنية في مقيم كان يستقل دراجة نارية وحاول الهرب مترجلاً، قبل أن يتم الإيقاع به وضبط 15 قارورة مسكر كانت بحوزته، واتضح أنه مطلوب في عدة قضايا وكان متنكراً في زي إحدى الشركات وفي حالة غير طبيعية، وتمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

كما نجحت الدوريات الأمنية في استيقاف مركبة كان يستقلها عدد من المقيمين خلال فترة منع التجول غير مصرّح لهم بالتجول، وجرى تحرير مخالفة ضدهم.



