الخطوط القطرية تواجه كارثة مالية بسبب كورونا !

︎ :

.



تواجه شركة الخطوط الجوية القطرية أزمة طاحنة، حيث ترى الإدارة أن الشركة المملوكة لقطر لن تكون قادرة على تشغيل شبكة كاملة من الرحلات الجوية حتى عام 2023 “ما لم تحدث معجزة” خلال العام المقبل عندما يبدأ قطاع الطيران في التعافي ببطء من أزمة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

يقول “أكبر الباكر” المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن صناعة السفر تحتاج إلى عامين أو ثلاثة أعوام للعودة إلى مستويات 2019، موضحا أن القطرية خفضت عدد من الموظفين للمساعدة في خفض تكاليف التشغيل في ظل استمرار توقف معظم الطائرات. – وفقا لوكالة “بلومبيرج”-.

