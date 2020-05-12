خبير تعليمي: حان الوقت ليتحمل المواطن المسؤولية ويدعم قرارات الدولة

قال الخبير التعليمي عوض الشمراني، إن الوقت قد حان ليقوم المواطن بدوره تجاه القرارات الصادة في ظل هذه جائحة كورونا.

وأكد الشمراني أن المملكة منذُ بداية الأزمة ضحت بكل شيء من أجل شعبها ومواطنيها، ونجحت في مواجهة جائحة كورونا من خلال الخطوات الإيجابية والقرارات الحاسمة والمصيرية التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة والتي كان لها الأثر الإيجابي والفعال ضمن خطط المواجهة والاحتواء، مبينًا أنها قدمت للعالم أنموذجًا حيًا للدولة المتحضرة والتي سابقت الزمن في شتى المجالات وبخاصةً المجال التقني.

وأوضح الشمراني، أن الدولة في الأشهر الماضية ضحت وأعطت بلا مقابل، خدمت وقدمت بلا مقابل، جهزت دور للمحاجر الصحية في أرقى وأفخم الفنادق بكل وسائل ومتطلبات الرفاهية والسلامة دون مقابل، سهلت لمواطنيها القادمين من الخارج إجراءات عودتهم إلى الوطن دون مقابل.

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وأضاف الشمراني، أن أغلب موظفي القطاعات الحكومية خلال تلك الأشهر في بيوتهم آمنين مطمئنين ولم ينقص من رواتبهم ريالاً واحداً وليس هذا فحسب بل دعمت موظفي القطاع الخاص بما لا يقل عن 60 % شهريًا.

وشدد الشمراني، على دور المواطنين في هذه المرحلة بدعم أي قرار يصدر في ظل هذه الجائحة، فقيادتنا حكيمة ووطننا معطاء ولله الحمد والمنة وما هي إلا أزمة وتنقضي وتعود الحياة إلى طبيعتها وأفضل بإذن الله تعالى.

وأكد الخبير التعليمي، أن من حق هذا الوطن علينا أن نقف معه ونسانده في ظل هذه الظروف الاستثنائية فنحن في وطن جعل المواطن محور اهتمامه والشواهد على ذلك لا تعد ولا تحصى.

وأضاف: اجعل اصبعك في عين أعداء وطنك والذين يتحينون الفرص للإساءة لهذا البلد في أي وقت وفي كل حين؛ حقدًا وحسدًا على ما تنعم به ومواطنوها من خيرات من فضل رب العالمين.