أخبار السعودية اليوم.. وزير المالية يؤكد عدم المساس بحساب المواطن.. والزكاة والدخل تكشف موعد العمل بالقيمة المضافة الجديدة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، ليوم الاثنين، حيث كشفت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض عن إطلاق سراح 18 حدثًا، بينما تابعت أمانة الجوف تشغيل محطات الوقود للأسعار الجديدة، وإلى التفاصيل:

إنفاذًا للأمر السامي.. العفو عن 18 حدثًا في «دار الملاحظة» بالرياض

أعلنت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الاثنين، عن إطلاق سراح 18 حدثًا من نزلائها ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط وقواعد العفو إنفاذًا للأمر السامي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وزير المالية: حساب المواطن مستمر.. وبدل «غلاء المعيشة» أوقفناه لعدم الجدوى

أكد وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أنه لا مساس بـ«حساب المواطن»، وقال إنَّ بدل «غلاء المعيشة» مؤقت لذلك أوقفناه، مشيرًا إلى أنَّ الإجراءات التي تم إعلانها، لتوفير 100 مليار ريال، تستهدف أن تكون المالية العامة بوضع يتيح لها مساندة الاقتصاد، أثناء مرحلة التهيؤ للخروج من الإجراءات الاحترازية (السارية بشأن فيروس كورونا المستجد).

وزير المالية: لجنة النظر في الرواتب ستنظر في فوائد الكيانات الجديدة

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن لجنة النظر في الرواتب ستنظر في جداول المرتبات وفوائد الكيانات الجديدة وتحقيق المزيد من الترشيد والتأكد من عدم وجود أجور زائدة أو مزايا غير ضرورية تشوه سوق العمل.

الزكاة والدخل: تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مطلع يوليو القادم

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها، سيكون في الأول من شهر يوليو 2020م، كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة تخالف القرار برفع نسبة الضريبة على السلع أو الخدمات قبل التاريخ المحدد، عن طريق التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد 19993 أو عن طريق التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الذكية.

أمانة الجوف تتابع محطات الوقود للتأكد من عرض تشغيل الأسعار الجديدة

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عبدالله بن بدر الماجد، أنّ بلديات الأمانة كثفت من جولاتها الميدانية، اليوم الاثنين على محطات الوقود للتأكد من نفيذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام تشغيل الشاشة الإلكترونية في مدخل كل محطة وقود لعرض أسعار البنزين والديزل والكيروسين، بحيث تكون الأسعار فيها واضحة ومعلنة بالريال السعودي.

بالفيديو.. الصحة عن مستوى العدوى بكورونا: يقترب من معدلات الأمان

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، انخفاض متوسط العدوى بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، ليقترب بقوة من الرقم «واحد» بعد زيادة وعي المجتمع، وأضاف أن قياس معدل العدوى يتم بشكل دوري ومستمر عبر عدة جهات ومراكز وطنية وخبراء ومختصين، وأنّ الرقم كلما كان أعلى من واحد؛ فهذا يعني سرعة الانتشار، حيث تتسبب الحالة الواحدة في العدوى لمعدل يتراوح بين شخص إلى 4 أشخاص.

لجنة مستجدات كورونا: 62% من حالات الإصابة بالفيروس غير سعوديين

كشفت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، خلال اجتماعها برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أنَّ الحالات المسجلة اليوم وعددها (1966) 38% منها تعود لسعوديين و62% لغير سعوديين، و22% من الحالات للإناث، و78% للذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 7%، والبالغون89%، مؤكدًا على أنه رغم تسجيل (255) حالة وفاة بالمملكة إلا أن هذه النسب تشكل (6%) من إجمالي عدد الحالات المصابة وتعد ضمن النسب المعتبرة في حزم الدول المتحكمة بهذه النسب المتدنية.

بمستشفيات متنقلة.. وزارة الدفاع تساند الصحة لمواجهة كورونا في مكة

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أنشات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، مستشفيين متنقلين بمكة المكرمة بطاقة استيعابية تصل لـ١٠٠ سرير مجهزة بجميع التجهيزات الطبية والصحية لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الدفاع لمساندة وزارة الصحة في ظل الجهود المبذولة من الحكومة بمختلف قطاعاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

بالفيديو.. أستاذ مناعة: 8 لقاحات لكورونا دخلت مرحلة الاختبار على الإنسان

قال أستاذ المناعة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حسين المحضار، إن الشركات المعنية بإنتاج اللقاحات على مستوى العالم توصلت إلى 8 لقاحات ضد فيروس كورونا دخلت مرحلة الاختبار على الإنسان، مشيرًا إلى أن الفرق بين العلاج واللقاح أن الأول يعالج أعراض المرض أما اللقاح يضمن توليد مواد مناعية داخل جسم الإنسان ضد الفيروس؛ بما يحقق راحة البشرية وعودة الحياة إلى طبيعته.

الهلال الأحمر يباشر حالة اشتباه كورونا في نجران بـ«المسعف الإلكتروني»

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن مباشرة فرقة إسعافية عبر المسعف الإلكتروني بمدينة نجران حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنه يجرى قراءة معلومات عن الحالة من جهاز لوحي «المسعف الإلكتروني»، وذلك في إطار جهود الهيئة للتعامل مع هذه الجائحة

وزارة البيئة تتوقع غزو أسراب الجراد الصحراوي 3 مناطق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مؤشرات حالة الجراد الصحراوي في مناطق المملكة حتى 14 مايو 2020م، وتوقعت حدوث تهديد بغزو أسراب من اليمن والمناطق المفتوحة في الربع الخالي، مناطق الشرقية ونجران وأجزاء من منطقة الرياض.

النائب العام يشكر القيادة على إقرار نظام النيابة العامة: يعزز الاستقلالية

رفع النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) بمناسبة الموافقة الكريمة على إقرار نظام النيابة العامة، وتعديل المادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية، وأكد النائب العام أن ذلك يؤسس لمرحلة جديدة من العمل القضائي بكل استقلالية وحياد.

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على 4 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنبن، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية، غدًا الثلاثاء، وتتراوح بين متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها، محذرة من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي ستحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، تبوك، وأجزاء من الحدود الشمالية، وأجزاء من الجوف، حائل، القصيم، أجزاء من الرياض، أجزاء من المدينة المنورة، أجزاء من مكة المكرمة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

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