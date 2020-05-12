أبوثنين يبحث مع مسؤول باكستاني عودة العمالة الموجودة في المملكة

عبر الاتصال المرئي ..
التقى الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، عبر الاتصال المرئي بالمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية، سيد ذو الفقار عباس بخاري، وناقش معه تطورات سوق العمل بالمملكة إثر أزمة جائحة كورونا وتأثيرها على القوى العاملة.
واستعرض أبوثنين أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقليل من أثر الجائحة على سوق العمل والقوى العاملة، والتي شملت مبادرة تمكين الوافدين من المغادرة إلى أوطانهم.
فيما أعرب بخاري عن شكره وامتنانه لجهود الوزارة في هذا الصدد، ورحّب بهذه المبادرة مبديًا التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة لتسهيل عودة العاملين الباكستانيين إلى باكستان بشكل عاجل، سواء من انتهت مدة عقودهم ولديهم خروج نهائي أو من يرغبون بالخروج والعودة.
واتفق الجانبان على آلية الاستفادة من هذه المبادرة، وأكد أبوثنين ضرورة حصر جميع من يرغب بالاستفادة من المبادرة خلال الفترة الحالية، وتزويد الوزارة ببياناتهم عن طريق منصة «عودة» لتسهيل سفرهم إلى باكستان بيسر وسهولة في القريب العاجل.
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