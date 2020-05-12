بالصور.. لجنة متابعة سكن العمالة بالدائر تواصل ميدانيًا فحوص كورونا

تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه..
بمتابعة مباشرة من محافظ الدائر، نايف بن لبدة، تواصل لجان متابعة سكن العمالة في المحافظة، عملها في متابعة توفر جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية في الوحدات السكنية المخصصة للعمالة الوافدة بالشركات والمؤسسات العاملة، وإجراء الفحص الوقائي على العمالة، وتزويد تلك العمالة بالنشرات التوعوية اللازمة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وتتكون اللجنة من عدة جهات (المحافظة، والصحة والبلدية والشرطة ووزارة التجارة) وتقوم بجولات مسحية بشكل كامل على سكن العمالة، بهدف رفع درجة الوقاية والتشديد على التباعد الاجتماعي وكذلك الاكتشاف المبكر.
وأكد محافظ الداير نايف بن لبدة أنّ هذه الأعمال تأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين التي جعلت صحة الإنسان هدفًا يسعى الجميع للحفاظ عليه وتقوم اللجنة بأعمالها تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان.
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