تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12 مايو 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، الثلاثاء، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة الصباحية ،وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع.



ويتوقع مراقبون أن تؤدي موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدة مصر في التغلب على جائحة فيروس كورونا إلى تعزيز قيمة العملة المحلية- الجنيه- أمام العملة الخضراء، وفقا للعين.

وأدت الجائحة إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط.

واتخذت الحكومة المصرية خطوات لاحتواء تفشي الفيروس بما في ذلك فرض حظر التجوال الليلي وإغلاق المقاهي والمساجد، لكنها لم تصل إلى حد فرض عزل كامل بينما تسعى لإبقاء عجلة الاقتصاد دائرة.

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وقال صندوق النقد إن مصر نفذت برنامج اقتصاديا ناجحا قبل تفشي كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

وهيمن على الدولار سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر ،فقد تكرر السعر لدى بنوك، منها أبوظبي الإسلامي والكويت الوطنى، والتجاري الدولي وعودة والاستثمار العربي والمشرق والبركة والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس وبلوم مصر،وفق ما أعلن كل بنك في بداية التعاملات.

وسجل أقل سعر الدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 15.68 جنيه مصري للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وسجل سعر اليورو 16.91 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 19.26 جنيه للشراء و19.47 جنيه لدى شاشات البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 49.47 جنيه للشراء، و51.06 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.