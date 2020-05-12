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الهند تسجل 86 وفاة و3604 إصابات جديدة بـ كورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الهند اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيها إلى 2293 حالة بعد تسجيل 86 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيانها اليومي أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع بدوره إلى 70756 حالة مع تسجيل 3604 إصابات جديدة.
وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 22455 حالة.
ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) من أشد الولايات تضررا ب(كورونا) حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 868 شخصاً فضلاً عن إصابة 23401 آخرين حتى الآن تليها ولاية (غوجارات) مع 513 وفاة و8541 إصابة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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