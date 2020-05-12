أرامكو توزع 70.32 مليار ريال أرباحاً كأعلى توزيعات نقدية بالعالم

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، “لقد حققت الشركة أرباحاً وتدفقات نقدية حرة قويين، رغم ضعف الطلب على الطاقة وانخفاض أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، تظل الشركة ملتزمة بسلامة موظفيها مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى والرامية إلى خلق القيمة لجميع مساهميها”.

وأضاف الناصر أن الشركة سعت إلى التكيّف مع بيئة عملٍ بالغة التعقيد وسريعة التغير نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي لم يمر العالم في تاريخه الحديث بأزمة مثلها. وأظهرت أرامكو قدرة على مواجهة الدورات الاقتصادية، وأثبتت تميز مكانتها بالنظر إلى متانة مركزها المالي، وهيكل أعمالها المنخفض التكلفة”، وفقا لـ”العربية”.

وتابع : “تتمتع أرامكو السعودية بمرونة كبيرة تتيح لها ضبط نفقاتها، كما أن لديها خبرة في إدارة الأعمال خلال الأزمات، وستتمكن الشركة بفضل قوة وفعالية أدائها من الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها”.

وأكد الناصر: “أنه خلال الربع الأول من العام، بادرت أرامكو السعودية إلى تحسين خطة إنفاقها الرأسمالي لعام 2020، مع العمل في الوقت نفسه على تحديد الفرص التي تساعدها على تعزيز مستويات إنتاجيتها التشغيلية على الوجه الأمثل. مضيفاً: “بالنظر إلى الشهور المتبقية من عام 2020، نتوقع أن تؤثر جائحة كورونا على الطلب العالمي على الطاقة وأسعار النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة”، مؤكداً أن “الشركة تواصل جهودها لتعزيز مكانة أعمالها خلال تلك الفترة عن طريق تقليل إنفاقها الرأسمالي وتبنِّي التدابير الرامية إلى رفع مستوى التميّز التشغيلي الأمثل. وعلى المدى البعيد، تظل الشركة واثقة من تنامي الطلب على الطاقة مع تعافي الاقتصادات العالمية”.

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وأعلنت شركة أرامكو السعودية عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2020، سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام.

وبينت الشركة أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 199,882,812,500 بحصة السهم من التوزيع 0.3518 ريال ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0 %.

وأكدت الشركة أن تاريخ الأحقية هو 21 مايو الحالي فيما تاريخ التوزيع سيكون 18 يونيو القادم.

وتعد توزيعات أرامكو النقدية هي الأعلى لأي شركة مدرجة في العالم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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