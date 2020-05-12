سعر نفط خام “برنت” يرتفع بنسبة 0.78%

2020-05-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 سنت، ما نسبته 0.78 في المئة، ليبلغ 29.86 دولار أمريكي.

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وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.41 في المئة، ما يعادل 0.34 سنت ليصل إلى 24.48 دولار أمريكي.

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