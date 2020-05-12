، 350 متطوعًا ومتطوعة بمجلس "شباب الجوف" لمكافحة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية أمير المنطقة ومشاركة عدد من المبادرات ضِمن حملة "كلنا أهل"

بأكثر من (350) متطوعًا ومتطوعة، شارك "مجلس شباب الجوف" في حملة "كلنا أهل" والتي أطلقها أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز مع عدد من المبادرات في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الأمين العام لمجلس شباب الجوف "مهند الهادي" لـ"الخليج 365"، أن هذه المشاركة جاءت ضمن الجهود التنسيقية والتطوعية للمجلس، وبتوجيه من أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب.

وأضاف "الهادي" أن المجلس نفّذ برعاية أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب بالمنطقة "ملتقى التطوع الاحترافي" عن بُعد، والذي استفاد منه أكثر من (1189) متلقيًا ومهتم والذي طرحه 7 متخصصين في مجالات مختلفة شملت عدة محاور؛ منها: "كيفية تعامل المنظمات غير الربحية والمتطوعين مع الأزمات، و(14) خطوة لفريق تطوعي محترف، واستدامة العمل التطوعي، ومهارات استقطاب المتطوعين، ومفهوم تطوع المحترفين "Pro Bono"، والتطوع من خلال منصة العمل التطوعي، وكيفية تأسيس وحدات التطوع.

وذكر أن المجلس أطلق هذه الأيام ملتقى "مشكاة الرمضاني الذي يبث عن طريق برنامج "zoom” ويتحدث به (14) من المتخصصين والمستشارين في مجالات مختلفة، ويشتمل الملتقى على استراتيجية النجاح وتحقيق الطموح، وقوانين ستغير حياتك، وأثر جائحة كورونا على عقود العمل، واقتصاد المعرفة في عصر التحول الرقمي، ومهارات الاتصال في العلاقات العامة، بالإضافة لمحاور أخرى متنوعة.

وشارك مجلس شباب الجوف في عدد من المبادرات التي أطلقها أمير المنطقة مثل: صراف آمن، تسوّق بصحة، وتوزيع السلال الغذائية على المستفيدين والمشاركة بمبادرة فرحة صايم، وكذلك يشارك المجلس ضمن اللجنة الفرعية لمبادرات الدعم المجتمعي بمنطقة الجوف من خلال تنفيذ مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال مساندة جهود المنظمات غير الربحية بالمنطقة بتوزيع السلال الغذائية وإفطار الصائمين بمختلف محافظات المنطقة، كما يسعى المجلس لتطبيق أفضل الممارسات العالمية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتطوع للوصول لمليون متطوع.

جدير بالذكر أن المجلس أطلق وحدة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق المعيار الوطني لإدارة التطوع، الذي سيسهم في تفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيق مؤشرات الرؤية الوطنية الطموحة وأهدافها، وقام المجلس بتفعيل طرح العديد من الفرص التطوعية المختلفة عبر المنصة الوطنية للتطوع، والتي تلبي احتياجات ومجالات المتطوعين، وتخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة؛ من خلال تسهيل وصولهم للفرص وتوثيق ساعاتهم التطوعية.

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