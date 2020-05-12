، الأرصاد تنبه: رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: مصحوبة بتدنٍّ للرؤية وتستمر للرابعة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد