، "برنت" يرتفع بنسبة 0.78%.. تعرّف على سعر البرميل ،

محمد بن مسعود - الدمام - خام القياس العالمي صعد للعقود الآجلة بمقدار 0.23 سنتًا

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 سنتًا، ما نسبته 0.78%، ليبلغ 29.86 دولارًا أمريكيًّا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.41%، ما يعادل 0.34 سنتًا ليصل إلى 24.48 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط