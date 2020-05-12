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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 سنتًا، ما نسبته 0.78%، ليبلغ 29.86 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.41%، ما يعادل 0.34 سنتًا ليصل إلى 24.48 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 10:53 AM
خام القياس العالمي صعد للعقود الآجلة بمقدار 0.23 سنتًا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 سنتًا، ما نسبته 0.78%، ليبلغ 29.86 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.41%، ما يعادل 0.34 سنتًا ليصل إلى 24.48 دولارًا أمريكيًّا.
، "برنت" يرتفع بنسبة 0.78%.. تعرّف على سعر البرميل ،
المصدر : الخليج 365
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