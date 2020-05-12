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أعلن موقع تويتر، الإثنين، عزمه وضع تحذيرات على التغريدات التي تتضمن معلومات خاطئة متعلقة بفيروس كورونا، تتناقض مع ما يقدمه الخبراء مع مجال الصحة العامة.
"تويتر" كشف، عبر مدونته، أن الإجراء لن يقتصر فقط على نص التغريدات، بل سيشمل أيضاً أي فيديوهات، أو صور ملحقة بها.
وأوضح الموقع لاحقاً، عبر أحد كبار مسؤوليه، أن هذه السياسة الجديدة لن تستثني أحداً، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيقها حتى على التغريدات الخاصة برؤساء وزعماء العالم.
وستعتمد سياسة "تويتر" الجديدة على تصنيف المعلومات وفق 3 مستويات، تبعا لدرجة خطورتها المحتملة، وفقا لما أورده موقع "ماشبل".
ووفق "سبوتنيك"، لم يكشف "تويتر" عن مزيدٍ من التفاصيل بشأن كيفية تحليل وفرز التغريدات المشتبه فيها، مشيراً فقط إلى اعتماده على أنظمة خاصة تراقب المحتوى الخاص بفيروس كورونا، إضافة إلى التعاون مع من وصفهم بـ"الشركاء الموثوقين" لتحديد مستوى خطورة هذه التغريدات.فيروس كورونا الجديد تويتر
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 10:56 AM
لن تقتصر فقط على نص التدوينات بل ستشمل أي فيديوهات أو صورتحذيرات على التغريدات.. هكذا سيحارب "تويتر" أكاذيب كورونا
أعلن موقع تويتر، الإثنين، عزمه وضع تحذيرات على التغريدات التي تتضمن معلومات خاطئة متعلقة بفيروس كورونا، تتناقض مع ما يقدمه الخبراء مع مجال الصحة العامة.
"تويتر" كشف، عبر مدونته، أن الإجراء لن يقتصر فقط على نص التغريدات، بل سيشمل أيضاً أي فيديوهات، أو صور ملحقة بها.
وأوضح الموقع لاحقاً، عبر أحد كبار مسؤوليه، أن هذه السياسة الجديدة لن تستثني أحداً، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيقها حتى على التغريدات الخاصة برؤساء وزعماء العالم.
وستعتمد سياسة "تويتر" الجديدة على تصنيف المعلومات وفق 3 مستويات، تبعا لدرجة خطورتها المحتملة، وفقا لما أورده موقع "ماشبل".
ووفق "سبوتنيك"، لم يكشف "تويتر" عن مزيدٍ من التفاصيل بشأن كيفية تحليل وفرز التغريدات المشتبه فيها، مشيراً فقط إلى اعتماده على أنظمة خاصة تراقب المحتوى الخاص بفيروس كورونا، إضافة إلى التعاون مع من وصفهم بـ"الشركاء الموثوقين" لتحديد مستوى خطورة هذه التغريدات.
، تحذيرات على التغريدات.. هكذا سيحارب "تويتر" أكاذيب كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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