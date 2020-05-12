، إصابات كورونا الجديدة بـ3 دول.. نيوزيلندا صفر والهند 3604 والمكسيك 1305 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأولى تستعد لتخفيف القيود وتبدأ هذا الأسبوع في الخروج التدريجي من تدابير الإغلاق

أعلنت السلطات النيوزيلندية عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس.

وتبدأ نيوزيلندا هذا الأسبوع في الخروج التدريجي من تدابير الإغلاق التي استمرت لمدة سبعة أسابيع؛ وذلك بعد وقف تفشي فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن: إن الأمة سوف تبدأ في تخفيف القيود على مراحل بداية من 14 مايو، عندما يُسمح لمتاجر التجزئة ومراكز التسوق والأماكن العامة، مع إتاحة استئناف السفر المحلي.

يشار إلى أن نيوزيلندا سجلت إجمالي 1497 إصابة مؤكدة ومحتملة بفيروس كورونا، وتضاءلت أعداد الحالات اليومية الجديدة إلى أقل من عشر حالات.

كما أن حصيلة الوفيات، 21 حالة وفاة، تعد من أدنى المعدلات بين الدول المتقدمة.

وفي نيودلهي أعلنت الهند اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) فيها إلى 2293 حالة بعد تسجيل 86 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الــ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيانها اليومي أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع بدوره إلى 70756 حالة مع تسجيل 3604 إصابات جديدة.

وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ حتى الآن 22455 حالة.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) من أشد الولايات تضررًا بـ(كورونا)؛ حيث ارتفع عدد الضحايا فيها بسبب الفيروس إلى 868 شخصًا؛ فضلًا عن إصابة 23401 آخرين حتى الآن، تليها ولاية (غوجارات) مع 513 وفاة و8541 إصابة.

ومن المكسيك أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 36 ألفًا و327 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية خلال الفترة ذاتها 108 وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 3 آلاف و575 حالة حتى الآن.فيروس كورونا الجديد