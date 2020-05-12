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تفاعلت أمانة جدة مع بلاغ مواطن وثّق مقطع فيديو يظهر تزاحماً كثيفاً من المتسوقين في أحد الأسواق بباب مكة في جدة، وفيه يعرض عمالة بسطات لبيع الفاكهة بطريقة عشوائية؛ حيث قامت أمانة جدة بمعالجة الموقع بالاشتراك مع الجهات الأمنية.
وكان مواطن قد وثّق -قبل يومين- مقطع فيديو لعمالة تبيع على بسطات عشوائية بباب مكة وسط ظهور تجمعات كبيرة من المتسوّقين، وطالب حينها الجهات المختصة بضرورة معالجة الوضع وإنهاء هذه الأمور المخالفة.
أمانة محافظة جدة
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 10:42 AM
وثّقه مواطن لعمالة تعرض بسطات عشوائية وإثره تحركت "الأمانة"فيديو "تزاحم سوق باب مكة" يتفاعل بمعالجة رسمية يدعمها الأمن
تفاعلت أمانة جدة مع بلاغ مواطن وثّق مقطع فيديو يظهر تزاحماً كثيفاً من المتسوقين في أحد الأسواق بباب مكة في جدة، وفيه يعرض عمالة بسطات لبيع الفاكهة بطريقة عشوائية؛ حيث قامت أمانة جدة بمعالجة الموقع بالاشتراك مع الجهات الأمنية.
وكان مواطن قد وثّق -قبل يومين- مقطع فيديو لعمالة تبيع على بسطات عشوائية بباب مكة وسط ظهور تجمعات كبيرة من المتسوّقين، وطالب حينها الجهات المختصة بضرورة معالجة الوضع وإنهاء هذه الأمور المخالفة.
، فيديو "تزاحم سوق باب مكة" يتفاعل بمعالجة رسمية يدعمها الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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