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أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 933 إلى 170508.
وارتفع عدد الوفيات المسجلة 116 إلى 7533 وفاة، وفقاً لبيانات المعهد.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 10:42 AM
بعد 933 جديدة.. و116 وفاة ارتفعت بالعدد الكلي للضحايا إلى 7533عدد حالات الإصابة المؤكّدة بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 170508
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 933 إلى 170508.
وارتفع عدد الوفيات المسجلة 116 إلى 7533 وفاة، وفقاً لبيانات المعهد.
، عدد حالات الإصابة المؤكّدة بكورونا في ألمانيا يرتفع إلى 170508 ،
المصدر : الخليج 365
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