، بعد واقعة 9 مايو.. الصين تقرّر إجراء فحص كورونا لجميع سكان ووهان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مركز مكافحة الفيروس أشار إلى ضرورة إنجاز الاختبارات في غضون 10 أيام

أوعز مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد، في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بـ COVID-19، خلال 10 أيام بعد اكتشاف إصابات جديدة هناك.

في ووهان، تم في 9 مايو، وللمرة الأولى بعد 4 أبريل، اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، إضافة إلى 16 شخصاً من حاملي الأعراض.

وجميع هذه الحالات محلية، وأظهر خمس منها علامات سريرية للمرض، ولاحقاً اعتبرت من الحالات المؤكدة.. بعد ذلك، تمت زيادة مستوى التهديد الوبائي في منطقة دونسيخو، من منخفض إلى متوسط.

وأرسل المركز تحذيراً طارئاً، إلى جميع المراكز الفرعية في مناطق المدينة، بخصوص الوضع الحالي.

ووفق "رويترز"، قال التنبيه: "تقرر في ووهان، اختبار جميع السكان لفحص الحمض النووي الفيروسي في جميع أنحاء المدينة".. وأشار إلى ضرورة إنجاز الاختبارات في غضون 10 أيام.

وتم اعتبار ووهان، كمنطقة منخفضة المخاطر في 18 أبريل الماضي، وفي 26 أبريل خرج آخر مريض مصاب بعدوى الفيروس التاجي من المستشفى.

وكانت سلطات الصين، قد ألغت في 8 أبريل الماضي، حظر النقل والتنقل بالكامل وسمحت للسكان بمغادرة ووهان، بعد أن بقيت 76 يوماً معزولة تماماً عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس.الصين فيروس كورونا الجديد