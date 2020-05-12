شاهد بالفيديو.. تدمير بارجة إيرانية في خليج عمان ومفاجأة بشأن الجهة المنفذة

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عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو، لحظة إصابة بارجة إيرانية خلال تدريبات لقوات البحرية الإيرانية في خليج عمان الأحد، لكن طهران نفت صحته، وأصدرت بيانا بشأنه.
وكانت القوات البحرية في الجيش الإيراني، في وقت سابق، نفت صحة الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية.
وكانت مصادر إعلامية إيرانية، ذكرت أن مدمرة جماران إيرانية أصابت بالخطأ بارجة كونارك أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.
وأمس الإثنين، أصدرت البحرية الإيرانية بيانًا قالت فيه، إن نيرانا صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني البارجة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
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