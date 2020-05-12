شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بيان هام من الخارجية اليمنية بشأن المجلس الانتقالي والإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الخارجية اليمنية بيانا هاما قبل قليل، بشأن تمرد المجلس الانتقالي بدعم إماراتي ضد الشرعية وما تلا ذلك من تطورات عسكرية جنوبي اليمن.

وفي بيان قبل قليل، اطلع عليه "بويمن" ، اكدت الحكومة اليمنية الشرعية، التزامها بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خارطة الطريق الآمنة لحل الأوضاع جنوب اليمن.



وطالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي، المجلس الانتقالي التابع للإمارات، الانصياع وتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض وأن يتراجع عن إعلان ما اسماه “الإدارة الذاتية”؛ ما لم فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده.

وجاء في البيان: حاولت الحكومة مرارا التعاطي بإيجابية مع كل جهود تنفيذ اتفاق الرياض، وقابل ذلك تعنت مستمر من قبل المجلس الانتقالي واصرار غير مبرر على الاستمرار في تمرده المسلح وتقويض عمل مؤسسات الدولة بما في ذلك تعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بالتصدي لجائحة كورونا في عدن.

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وأضاف: لم يكتف المجلس الانتقالي برفض الاستجابة لدعوات الحكومة والتحالف ومجلس الامن والمجتمع الدولي بضرورة الرجوع عن خطوته المتهورة فيما اسماه “الإدارة الذاتية للجنوب”، بل أنه أيضا استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى ومؤخرا في أبين بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز.

كما أكد الوزير الحضرمي ان مسئولية الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية.

مؤكدا في الوقت ذاته، أن مؤسسة الجيش الوطني ستقوم بكل مايلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنيين.