شكرا لقرائتكم خبر عن في إيطاليا.. "كمامات الخير" تصنع المستحيل لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجتمعت حرفيتان إيطاليتان على صناعة الكمامات أثناء فترة الإغلاق في البلاد، والتبرع بعائداتها التي بلغت أكثر من 3 آلاف يورو للأطفال حديثي الولادة.

ففي لفتة إنسانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومساعدة الأطفال المبتسرين في الوقت ذاته ، صنعت إليسا مانياني، مالكة العلامة التجارية ReGatto، وسارة بيوندي صاحبة العلامة Rainshade، من مقاطعة ريميني بإقليم إميليا رومانيا بشمالي إيطاليا، 630 كمامة، وتم التبرع بعائداتها إلى جمعية La Prima Coccola، التي تدعم أسر الأطفال المبتسرين ومرضى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى Infermi.

وأشركت إليسا صديقتها سارة في مشروع صنع الكمامات القماشية للأطفال والبالغين من بقايا الأقمشة التي لديهما.بعدما أوقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أعمالهما التجارية،

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واستطاعت الصديقتان الحرفيتان صنع الـ630 قناعا واقيا، وربحتا 3600 يورو، ذهبت للجمعية والمستشفى الداعمتين للرضع، خلال فترة 30يومًا.

وعبرت مانياني وبيوندي عن مشروعهما التضامني الفريد، بالقول: "في الأسابيع الطويلة من الإغلاق، كانت صناعة الأقنعة الواقية بديلا جيدا لمساعدة الآخرين، لذا يسعدنا بشدة أننا ساهمنا في مساعدة هؤلاء المحاربين الصغار ".

هذا وتواصل الصديقتان مانياني وبيوندي صناعة الأقنعة الواقية، لعمل حملة تبرعات جديدة.على الرغم من انتهاء عملية جمع التبرعات للأطفال المبتسرين.