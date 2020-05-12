شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. إيفانكا تعلن إفلاسها رسميًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم تستجب الحكومة الكولومبية لمطالب شركة أفيانكا، ثاني أقدم شركة طيران في العالم، بالحصول على مساعدات مالية، ما دفع بالأخير لإعلان إفلاسها رسميًا، لعدم تحملها الأثار الكبيرة لتفشي فيروس كورونا.

وتعبر أفيانكا ثاني أقدم شركة طيران تعمل باستمرار في العالم بعد "كي إل أم" الهولندية.

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وتسبب أزمة كورونا بمنع الشركة من أي رحلات منتظمة منذ أواخر مارس/أذار، كما اضطرت لتسريح معظم موظفيها البالغ عددهم 20 ألفا بدون أجر.

يأتي هذا بعد أن عانت الشركة من ديون بلغت 7.3 مليار دولار في عام 2019، قبل أن ياتي عام 2020 وتفشي فيروس كورونا لينهي عليها تمامًا.