شكرا لقرائتكم خبر عن في مناطق سيطرة الحوثي بتعز.. حالة وفاة بكورونا قادمة من عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر طبي، في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن،مساء الإثنين، عن وفاة مواطن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في إحدي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالمحافظة.

وأوضح المصدر أن المواطن أربعيني وهو أحد سكان مفرق ماوية (شرق تعز) توفي بعد أيام من عودته من محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وأشار المصدر إلى أن فرق الاستجابة الطبية التابعة لوزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) نقلت ظهر الاثنين مواطن من عزلة الزوحة بمديرية شرعب السلام إلى مركز العزل الصحي بمنطقة الحوبان بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وتم إضخاع أسرة الحالة المشتبهة للحجر المنزلي.

وكانت مصادر كشفت أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في محافظة تعز سجلّت إصابتين بالفيروس، بينهما وفاة، في حين يتكتم الحوثيين عن انتشار فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.