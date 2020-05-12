شكرا لقرائتكم خبر عن اعترف بكل جرأة.. شاب يقتل عائلته حرقًا في منزلهم والسبب صادم للجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم شاب باكستاني على إضرام النيران في منزل عائلته، مما أدى إلى مقتل والداه وأشقاؤه الثلاثة.

وأرجع الشاب، السبب في ذلك، إلى أنه كان غاضبا من والده بسبب توبيخه المستمر له، لأنه لا يعمل ويمتلك شركة لا تجني أي أرباح.

وفي تفاصيل الجريمة النكراء، اندلع حريق هائل في منزل الضحية بمدينة داسكا من مقاطعة لاهور في إقليم البنجاب الباكستاني، وكانت النتيجة مقتله ومقتل زوجته ياسمين وأطفالهما الثلاثة المراهقين.

وعند التحقيق مع الشاب الجاني، اعترف بكل جرأة بإضرام النيران في أفراد عائلته وهم أحياء بهدف قتلهم، ثم هرب من المنزل، حيث قتل عائلته حرقاً.