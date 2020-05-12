شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء بدل غلاء المعيشة .. بن سلمان يفاجئ السعوديين بهذه القرارات الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يدفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حاليًا ،نحو تعليق مشاريع حكومية ضخمة بمليارات الدولارات بينها شراء نادي كرة القدم الإنكليزي نيوكاسل يونايتد، خصوصا بعد القرارات الجديدة التي اتخذتها المملكة بشأن إلغاء بدل غلاء المعيشة وغيرها من القرارات.

وبحسب وسائل إعلام سعودية رسمية، فقد قرّرت السعودية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضتها إجراءات الحد من انتشار تفشّي فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.

و تأتي هذه القرارات الجديدة، في الوقت الذي تكثّف الحكومة السعودية فيه، خططها الطارئة لخفض الإنفاق واعتماد إستراتيجية تقوم على التقشف، حيث ستوفر حوالى مئة مليار ريال (26,6 مليار دولار) لخزينة الدولة.

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وكانت واس، نقلت عن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إنه “تقرَّر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر حزيران/يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر تموز/يوليو”.

وأوضح الجدعان أن الإجراءات ضرورية لتعزيز المالية العامة في مواجهة “انخفاض حاد في الإيرادات النفطية” مع تراجع الطلب العالمي بشكل غير مسبوق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن أنّ المملكة قرّرت “إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية”.



إلى ذلك، أعلنت الرياض أنها ستخفض اعتمادات “عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020″، في إشارة إلى رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016 والهادفة لتنويع الاقتصاد ووقف ارتهانه للنفط.



يشار إلى أن الإعلان عن الإجراءات الجديدة ، تزامن مع خفض شركة أرامكو النفطية أسعار الوقود بنحو النصف ابتداء من الإثنين.