شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة صينية تلد في الشارع.. شاهد لحظة سقوط الجنين دون علمها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق ولادة امرأة صينية بشكل مفاجئ وهي تسير في الشارع.

ورصدت كاميرات المراقبة، لحظة سقوط الطفل من بين رجلي المراة دون مقدمات.

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الفيديو، الذي رصده "بويمن" أوضح أن المرأة اكتشفت حدوث الولادة عندما شاهدت طفلها يسقط فجأة على الطريق خلفها، في مفاجأة لم تستوعبها، وهو ما دفعها للصراخ حتى تجمهر عدد من المارة حولها لمساعدتها.

تجدر الإشارة إلى أن سيارة الإسعاف وصلت بعد 10 دقايق من الولادة، ونقلت الأم والطفل إلى المستشفى، مؤكدة أن صحتها وصحة طفلها بالجيدة وخرجا على الفور، وفقا لمصادر طبية.