شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التربية والتعليم تصدر قراراً جديداً بشأن مصير العام الدراسي للمرحلة الأساسية والاختبارات النهائية للفصل الثاني في ظل كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة التربية والتعليم اليمنية، يوم الاثنين، قراراً جديداً يقضي بإنهاء العام الدراسي للمرحلة الأساسية، بدون إجراء الاختبارات النهاية للفصل الثاني واعتماد نتائج الفصل الأول فقط،

وأرجع الوزارة في بيان رسمي -تلقى بويمن نسخة منه-، قرارها هذا إلى تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد ،19 في البلاد.

وكان وزيرا التربية والتعليم، والتعليم العالي في الحكومة اليمنية، قدما في وقت سابق مقترحات إلى اجتماع عبر الاتصال المرئي مع اللجنة العليا لمواجهة كورونا بشأن العملية التعليمية للطلاب.



حيث أقرت اللجنة مقترح وزير التربية والتعليم فيما يخص تقييم نتائج الطلاب في فصول النقل،

في حين وجهت اللجنة وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم بالرفع بخطة للتعامل مع طلاب الشهادة الثانوية وأيضاً طلاب المرحلة الجامعية.

ووفقا لمذكرة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم، مرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ونائبه رئيس اللجنة الوطنية العليا للطوارئ سالم الخنبشي، عن مقترحات إجراءات إنهاء العام الدراسي الحالي..

Advertisements

المذكرة التي رفعها وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس ،إلى رئيس الوزراء ونائبه، السبت، تضمنت مقترح بالإجراءات التالية :

- الصفوف من الأول الأساسي وحتى الثاني الثانوي : تفويض وزارة التربية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها انهاء العام الدراسي 2020- 2019م وذلك باحتساب نتائج الفصل الدراسي الأول وضربه في اثنين .

- امتحان الثانوية العامة بقسميها : في حالة استمرار الجائحة حتى موعد الاختبارات المقررة بتاريخ 28 يونيو 2020م فإنه سيتم احتساب المعدل التراكمي وضربه في اثنين .

وقالت الوزارة إن قرارات وإجراءات إنهاء العام الدراسي التي أصدرتها اليوم تأتي نتيجة تفشي وباء كورونا في عدد من محافظات الجمهورية ، وحرصا منها على مستقبل الطلاب والطالبات ومراعاة لما يعيشونه من قلق حيال مستقبلهم التعليمي واستجابة لدعوات ومناشدات اهاليهم في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها اليمن جراء جائحة كورونا.

وفي وقت سابق علقت الحكومة اليمنية العملية الدراسية في جميع مناطق سيطرتها احترازياً مع بداية تفشي الوباء في بعض دول المنطقة في مارس الماضي.