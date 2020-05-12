شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر طبي يحسم الجدل بشأن حقيقة وفاة أول حالة بفيروس كورونا في مستشفى ابن سيناء في صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر طبي عن حقيقة الانباء المتداولة عن وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى ابن سيناء بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وأوضح في تصريحات خاصة أن الخبر الذي نشرته بعض المواقع عار عن الصحة، وأن مستشفى ابن سيناء لم يستقبل أي حالات لمصابين بفيروس كورونا .
وطالب المصدر المواطنين بعدم تصديق كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذ الاحتياطات والاجراءات الوقائية المتبعة عالميا لتجنيب بلادنا أي مكروه لا سمح الله .
واستغرب المصدر من نشر مثل هذه الشائعات التي يتم تداولها في المواقع الأخبارية أو على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي والتي تهدف لإثارة الرعب والمخاوف لدى المواطنين.
وأكد على ضرورة تحري المصداقية والمهنية بمسؤولية في الأخبار من قبل الصحافيين والإعلاميين والناشطين وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وانتشار جائحة كورونا على المستوى العالمي قبل المحلي .
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