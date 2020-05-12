شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تخشى مصير خاشقجي وتكشف تعرضها لتهديد بالتصفية من هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "أنا متجهة إلى اسطنبول وأخشى مصير خاشقجي".. كانت هذه كلمات كتبتها الناشطة السياسية اليمنية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام "توكل كرمان" ووصفتها بأنها "بيان للرأي العام" كشفت فيه عن تلقيها "تهديدات" سعودية وأعربت خلاله عن مخاوفها من أن تلقى مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018 ،خاصة وأنها ستتوجه قريبا إلى تركيا.



حيث قالت "كرمان" في بيانها الذي نشرته على حسابها بتويتر، وتابعه "بويمن" "أتعرض لتنمر واسع وتحريض فظيع من قبل الإعلام السعودي الموجه وحلفائه، المهم أن أسلم من المنشار الذي قطعت به جثة المرحوم جمال خاشقجي، أنا ذاهبة إلى تركيا واعتبر هذا بلاغا للرأي العام العالمي".

يأتي هذا بعد حملة إلكترونية نظمها، ما يعرف بـ "الذباب الإلكتروني" رفضا لقرار تعيين "كرمان" في لجنة حكماء ينظر في المحتوى الجدلي على فيسبوك وإنستغرام.