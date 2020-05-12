شكرا لقرائتكم خبر عن في خطاب مهزوم من أبوظبي.. عيدروس الزبيدي يستغيث بمليشياته الصمود ومواجهة تقدمات الجيش الوطني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عيدروس الزبيدي ، رئيس مليشيات المجلس الانتقالي التابعة للإمارات، دعوة، إلى أنصاره ومليشياته للتعبئة العامة ومواجهة قوات الجيش المرابطة على تخوم أبين، جنوبي اليمن، بعد تحركات الأخيرة الأخيرة.

الزبيدي الذي أطل في خطاب حرب من أبوظبي وهو يرتدي بزة عسكرية، وجه مليشياته برفع الجاهزية القتالية والدفاع عما وصفها بـ”المكتسبات الوطنية”.

وقال في خطاب وصف بالمهزوم: “ندافع في هذه المعركة ـ التي وصفها ب “المصيرية” ـ عن تطلعات الجنوبيين وخيارهم في الاستقلال واستعادة وبناء الدولة الفيدرالية الحديثة كاملة السيادة”، في تأكيد للذهاب نحو الحكم الذاتي، الذي أعلنوه في الخامس والعشرين من ابريل/نيسان الماضي.

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ودعا الزبيدي أنصاره لاستعادة الأراضي الجنوبية، في إشارة إلى أن القوات المدعومة إماراتيا قد تنفذ هجوما على مواقع القوات الحكومية المرابطة في شقرة منذ أغسطس/ آب الماضي.

وتابع: “كونوا على أهبة الاستعداد لمؤازرة قواتكم البطلة في شتى جبهات القتال، وللدفاع عن الجنوب”.

يأتي هذا بعد تقدمات أحرزها الجيش الوطني، إثر اندلاع الاشتباكات صباح اليوم الإثنين، والتي أفضت إلى سيطرة الجيش على منطقة الشيخ سالم نقطة التماس بين قوات الشرعية ومليشيا الانتقالي وسط تبادل القصف المدفعي بين الجانبين.